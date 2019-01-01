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الانتقالات

بوريني يقترب من الصين

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8.5 مليون يورو تنقل الدولي الإيطالي إلى الشرق..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب انتقال فابيو بوريني مهاجم ميلان إلى الدوري الصيني، حيث رفع نادي شينزين لعرضه إلى 8.5 مليون يورو.

 

ويرغب النادي بنقل اللاعب الإيطالي الدولي إلى الشرق، بينما يهدف ميلان لكسب بعض المال منه والتخلص من راتبه للحصول على المزيد من الأريحية في سوق انتقالات يناير.

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وكانت الأزمة الأكبر في طريق تلك الصفقة هي القانون الصيني الذي بات يفرض على أي نادي أن يدفع نفس ثمن أي صفقة لصالح صندوق تنمية اللاعبين.

بكلمات أخرى، كان ميلان يريد الحصول على 10 مليون يورو، ما يعني أن شينزين سيضطر لوضع 10 ملايين أخرى في الصندوق.

ووفقاً للتقارير أيضاً، فقد اقترب الناديين من التسوية عند 8 ملايين ونصف، كما وافق بوريني على عقد مبدئي لـ3 سنوات براتب سنوي قيمته 5 مليون يورو.

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