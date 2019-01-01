النتائج المباشرة
تصفيات كأس أمم افريقيا

بوروندي لأول مرة في أمم أفريقيا على حساب رفاق أوباميانج

آخر تحديث
التعليقات()
GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
غياب الجابون يأتي بعد الظهور في آخر نسختين.
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح منتخب بوروندي في تحقيق المفاجأة وأطاح بنظيره الجابوني، وتأهل لأول مرة إلى كأس أمم أفريقيا في تاريخه، بالنسخة المقرر إقامتها في مصر 2019.

ودخل منتخب الجابون، وهدفه الفوز فقط بقيادة نجم أرسنال الإنجليزي، والقائد إيمريك بيير أوباميانج.

في حين سعى منتخب بوروندي للفوز أو التعادل أمام جماهيره، بقيادة نجم ستوك سيتي الإنجليزي ساديو براهينو.

وشهد اللقاء تقدم متأخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 عن طريق إمياسي.

اختيارات المحررين

لكن منتخب الفهود السمراء، سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 82، بهدف عكسي عن طريق نجاندو.

ليتأهل منتخب بوروندي ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 10 نقاط خلف مالي برصيد 11 نقطة والتي ستلتقي منتخب جنوب السودان مساء اليوم.

فيما ودع رفاق أوباميانج، في جدول المجموعة برصيد 8 نقاط.

وتأهلت بوروندي رفقة مورتانيا ومدغشقر إلى كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها، في البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً.

إغلاق