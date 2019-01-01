بوروندي لأول مرة في أمم أفريقيا على حساب رفاق أوباميانج

غياب الجابون يأتي بعد الظهور في آخر نسختين.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح منتخب بوروندي في تحقيق المفاجأة وأطاح بنظيره الجابوني، وتأهل لأول مرة إلى كأس أمم أفريقيا في تاريخه، بالنسخة المقرر إقامتها في مصر 2019.

ودخل منتخب الجابون، وهدفه الفوز فقط بقيادة نجم أرسنال الإنجليزي، والقائد إيمريك بيير أوباميانج.

في حين سعى منتخب بوروندي للفوز أو التعادل أمام جماهيره، بقيادة نجم ستوك سيتي الإنجليزي ساديو براهينو.

لا أحد يمكنه ألا يحب هذا الجيل من ميلان! ❤️🖤



بعد قليل ستنطلق مباراة تجمع بين أساطير ميلان وأساطير ليفربول على آنفيلد.



(📸: @acmilan) pic.twitter.com/zmv0M2LF7v — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وشهد اللقاء تقدم متأخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 عن طريق إمياسي.

لكن منتخب الفهود السمراء، سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 82، بهدف عكسي عن طريق نجاندو.

بوروندي تصنع التاريخ وتتأهل لأول مرة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩#AFCON2019Q pic.twitter.com/tjBdO84XF4 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 23, 2019

ليتأهل منتخب بوروندي ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 10 نقاط خلف مالي برصيد 11 نقطة والتي ستلتقي منتخب جنوب السودان مساء اليوم.

فيما ودع رفاق أوباميانج، في جدول المجموعة برصيد 8 نقاط.

Celebrations in Burundi .. What a Historical Moments pic.twitter.com/REiO0GuJeL — CAF (@CAF_Online) March 23, 2019

وتأهلت بوروندي رفقة مورتانيا ومدغشقر إلى كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها، في البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً.