بوروندي تقتحم تاريخ أمم إفريقيا بأول لاعب من مواليد 2000

بيراهينو مهاجم ستوك سيتي يترك موقعه في الدقائق الأخيرة لأجل المستقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب نيجيريا على منتخب بوروندي بهدف نظيف في أولى جولات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

سجل هدف المباراة الوحيد أوديون إيجالو مهاجم واتفورد الإنجليزي السابق وشنجهاي شينوا الصيني الحالي في الدقيقة 77.

شهدت تلك المباراة مشاركة الواعد محمد أميسي في صفوف منتخب بوروندي، بديلاً في الدقيقة 92 على حساب سايدو بيراهينو مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي.

✨محمد أميسي (18 عامًا) موهبة نادي بريدا الهولندي والمنتخب البروندي أصبح أول لاعب من مواليد 2000 يشارك في كأس الأمم الأفريقية 🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Os50hz03UE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وولد أميسي في الثالث من أغسطس عام 2000، ليصبح أول المشاركين في تاريخ أمم إفريقيا من مواليد ذلك العام.

يذكر أن أميسي موهبة بوروندي الواعدة يلعب في صفوف نادي بريدا الهولندي.