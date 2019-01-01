بوروسيا يهنئ تير شتيجين بعد ترشحه للكرة الذهبية

بوروسيا مونشنجلادباخ يهنئ حارسه السابق تير شتيجين بسبب ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

هنأ نادي بوروسيا مونشنجلادباخ حارس مرماه السابق والحارس الحالي لبرشلونة مارك أندري تير شتيجين، وذلك بعدما ترشح للقائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في العالم.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة الثلاثين لاعبًا المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" مساء أمس، ووقع الاختيار على الألماني مارك أندري تير شتيجين من ضمنهم.

وبتلك المناسبة، نشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني تغريدة يهنئ فيها حارسه السابق لترشحه للكرة الذهبية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "من مهد بوروسيا مونشنجلادباخ إلى أن تكون بين الأفضل في العالم، تهانينا شتيجين على الترشح للكرة الذهبيىة"

وقدم الحارس الدولي الألماني موسمًا مميزًا مع برشلونة وكان سببًا رئيسيًا في تتويج الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن شتيجين قد انضم إلى برشلونة قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف العام مقابل حوالي 12 مليون يورو فقط.