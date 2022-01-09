بوروسيا دورتموند يؤكد: نتمسك بحظوظنا في الحفاظ على هالاند!

أكد سيباستيان كيل المدير الرياضي في بوروسيا دورتموند أن ناديه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الإبقاء على لاعبه إرلينج هالاند في صفوفه.

جاء هذا في تصريحات لشبكة "سكاي"، أكد خلالها أن النادي سيجتمع مع اللاعب في أقرب وقت ممكن لحسم كل شيء يتعلق بمستقبله.

وقال كيل: "الخطة الحالية هي أن نجتمع معه للحديث في الوقت المناسب بالرغم من أن الاهتمامات مختلفة بالنسبة لكل جانب".

وأضاف: "سنحاول بكل ما في وسعنا حتى نبقي على هالاند لدينا في بوروسيا دورتموند، ولا نعتقد أن فرصتنا سيئة".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى لحسم مستقبل هالاند في أسرع وقت ممكن ليخطط للمستقبل.

وكشفت تقارير أخرى أن هالاند لديه شرطًا جزائيًا مع بوروسيا دورتموند يتراوح بين الـ 75 والـ 90 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عدة أندية مهتمة في الوقت الحالي بالحصول على خدمات إرلينج هالاند على رأسهم برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي.