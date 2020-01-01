بوروسيا دورتموند يعاقب سانشو بسبب فيديو جديد

نادي بوروسيا دورتموند يتخذ إجراءات جديدة مع اللاعب جادون سانشو بسبب تصرفاته الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند قد التعامل مع مقطع الفيديو الأخير الذي نشره اللاعب جادون سانشو بحزم من جانبه للتأكد من تحسن تصرفات اللاعب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن المدرب الخاص بالنجوم الشباب والأجانب جويل كونز سيتعامل مع اللاعب بحدة أكبر بداية من الآن.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي غاضبة للغاية من مقطع الفيديو الذي نشره اللاعب مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وكان اللاعب قد نشر مقطع فيديو من أحد مطاعم دبي حيث اشترى وجبة باهظة الثمن مع عدد من أصدقائه وهو ما فتح باب النقد على النجم الشاب.

وكان النادي قد عين جويل كونز قبل عدة أشهر ليحسن من تصرفات اللاعبين الأجانب والشباب ويساعدهم على التأقلم والاندماج في ثقافة المجتمع الألماني ونادي بوروسيا دورتموند.

ولا تعد تلك هي الواقعة الأولى التي تُغضب نادي بوروسيا دورتموند من نجم منتخب إنجلترا الشاب، حيث عاد متأخرًا من التجمع الدولي الأخير وتم تغريمه بمبلغ مادي كبير.

جدير بالذكر أن سانشو كان قد شارك في 24 مباراة رفقة فريق بوروسيا دورتموند هذا الموسم في كل البطولات وسجل 12 هدفًا وصنع 13.