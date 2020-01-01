بوروسيا دورتموند يحدد مصير سانشو بتصريح رسمي

سيباستيان كيل لاعب دورتموند السابق والمسؤول الحالي في إدارة النادي يؤكد بقاء جادون سانشو بالموسم المقبل.

أكد سيباستيان كيل لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق والإداري الحالي في الفريق على ثقته في استمرار اللاعب جادون سانشو في صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيل لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن النادي لن يتخلى عن خدمات اللاعب في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال كيل عندما تم سؤاله عن مستقبل اللاعب المطلوب في عدة أندية أوروبية: "نحن نتوقع أن يكون جادون سانشو هنا في العام المقبل".

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وأضاف حول الأنباء المنتشرة حول اقتراب موهبة بوروسيا دورتموند من ليفربول: "تلك الأنباء لا تتوافق مع حقيقة الأمر في الواقع".

في الوقت نفسه أشاد جوردان هندرسون قائد وسط ملعب ليفربول باللاعب، وبما يقدمه مع فريقه الألماني خلال الأشهر الماضية.

وقال هندرسون: "سانشو يملك إمكانيات كبيرة وعقلية مميزة ويسعى دائمًا للتطور والتعلم، أريد فقط أن أقول له أن السماء هي حدوده، وأن يستمر في التحسن".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن سانشو يعد من الأهداف الأساسية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضًا خلال الموسم المقبل.