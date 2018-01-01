بوروسيا دورتموند: حظوظنا متساوية أمام توتنهام وبايرين لديه فرصة

المدير التنفيذي للفريق الألماني يتحدث حول قرعة دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هانز خواكيم، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أن فرصة صعود فريقه على حساب توتنهام الإنجليزي، متساوية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيحسم بطاقة الصعود، للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من البطولة، والتي جرت صباح اليوم، عن وقوع الفريق الألماني أمام نظيره الإنجليزي.

وقال خواكيم في تصريحات صحفية: "لقد لعبنا أمام مرتين من قبل، هم خصم قوي ولكن نسبة الصعود لكلاً منا متساوية".

وحول حظوظ فريق بايرين ميونخ الألماني، قال المدير التنفيذي: "إنها قرعة صعبة بالنسبة لبايرن أيضاً، ولكن لديهم نسبة كبيرة في الصعود، هذا يعتمد على المشجعين".

توتنهام 🆚 دورتموند



🗓️الذهاب يوم الأربعاء 13 فبراير

🗓️الإياب يوم الثلاثاء 5 مارس pic.twitter.com/vkhhrpBOXc — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

وأوقعت القرعة، الفريق البافاري في مواجهة ليفربول وصيف النسخة الماضية من البطولة، في مباراة دور الـ 16.

الجدير بالذكر أن مباراة ذهاب بوروسيا دورتموند أمام توتنهام ستكون يوم الأربعاء 13 فبراير، وتكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء 5 مارس.