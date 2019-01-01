بورنموث يرضخ لرغبة أرسنال في ضم ريان فريزر

النادي الإنجليزي لا يمانع بيعه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني

يستعد نادي بورنموث الإنجليزي، لبيع لاعبه الاسكتلندي ريان فريرز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريزر ينتهي عقده مع بورنموث في يونيو 2020، واللاعب لا يبدو متحمساً للتوقيع على عقد جديد.

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أرسنال يعتبر أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع صاحب الـ25 عاماً، لحاجة المدرب أوناي إيمري للاعب جناح.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن محاولات أرسنال لجلب فريزر، تجعل الأمور صعبة على بورنموث لإقناعه بالتجديد.

النادي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، حيث لازالوا في محادثات مع اللاعب، ولكن الأمور تبدو غاية في الصعوبة.

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المؤشرات كلها تميل نحو رضوخ بورنموث لرغبة الاسكتلندي في الرحيل والانتقال لأرسنال، بمقابل مادي لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم فريزر مستويات مميزة مع بورنموث هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين، ليساهم في إنقاذ الفريق من دائرة الهبوط.