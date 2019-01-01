بورنموث قريب من الحصول على ثنائي ليفربول كلاين وسولانكي

ناثانيل كلاين مدافع فريق ليفربول قريب من الرحيل لصفوف بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول قد وافق على رحيل لاعبه ناثانيل كلاين الظهير الأيمن لينضم لصفوف فريق بورنموث هذا الشتاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والتي أكدت أن اللاعب سينضم لصفوف بورنموث على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب صاحب الـ 27 عام قد عانى مع فريق ليفربول من الابتعاد عن المشاركة سواء لوجهة نظر الجهاز الفني أو لمشاكل الإصابات.

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وانضم كلاين لصفوف ليفربول قادمًأ من فريق ساوثهامبتون في صيف 2015، ويعد من أهداف فريق كارديف سيتي أيضًا في سوق الانتقالات.

وفي نفس الوقت كشف شبة "سكاي سبورتس" عن وجود مفاوضات متقدمة بين الفريقين على انضمام دومينيك سولانكي بشكل نهائي لبورنموث.

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ويعاني فريق بورنموث من إصابة قائده سيمون فرانسيس والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة في الرباط الصيلبي وحتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في ست مباريات بكل البطولات مع ليفربول في الموسم الجاري، بواقع 288 دقيقة.