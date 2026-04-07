وجه هوغو بورست نداءً لافتاً إلى رونالد كومان، معرباً عن رغبته في رؤية بريان لينسن ضمن تشكيلة المنتخب الهولندي. جاء ذلك في مقال نشره الصحفي في صحيفة «ألغمين داغبلاد». ويحقق المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً نجاحاً باهراً مع نادي NEC، الذي يحتل المركز الثالث بشكل مفاجئ في دوري الدرجة الأولى الهولندي «فريندن لوتيري إيريديفيزي».

يقول بورست إن الوقت قد حان لكي يظهر لينسن لأول مرة مع المنتخب الهولندي. "في نادي NEC يلعب لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 35 عاماً نحبه جميعاً: بريان لينسن. إنه يتحسن باستمرار."

على الرغم من أن المهاجم السابق لفريق فينورد لم يلعب أبدًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أن الكاتب يعتقد أن لينسن سيكون إضافة قيّمة للمنتخب الهولندي. "لينسن ليس لاعبًا استثنائيًا، لكن إحصائياته جيدة ولديه عمق في لعبه، وهو أمر نادر في المنتخب الهولندي."

"لينسن يسجل بانتظام"، يتابع بورست، الذي لا يقتصر إعجابه على أهدافه فحسب. "كما أنه يتمتع بأخلاقيات عمل عالية للغاية."

"الرجل دائمًا في حالة بدنية جيدة، يهاجم المدافعين ويُثير الرعب في قلوب الحراس. لينسن لا يوجد لديه أي دهون، بل هو كتلة من العضلات."

يقارن بورست لينسن بووت فيغهورست، ويرى أن مهاجم نادي NEC أفضل منه من جميع النواحي. "إنه ودود، ومبتسم، واجتماعي. أي كل ما يفتقر إليه فيغهورست تقريبًا."

"علاوة على ذلك، لينسن أفضل في الرأس. يصل إلى ارتفاعات أعلى من ويغهورست، الذي أعتبره جيدًا أيضًا. لكن إذا كنا سنكون اجتماعيين، كويمان: فكر في بريان لينسن."