بورخا فاليرو: من الطبيعي انتقاد الإنتر بعد وداع دوري الأبطال

لاعب النيراتزوري بورخا فاليرو يتقبل الانتقادات بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد بورخا فاليرو لاعب وسط إنتر ميلان أنه من الطبيعي أن يتلقى فريقه الانتقادات بعد خروجهم من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان النيراتزوري قد احتل المركز الثالث في مجموعته بعد التعادل في آخر مباريات مرحلة المجموعات أمام أيندهوفن على ملعب جيوزيبي مياتزا، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

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في هذا السياق يرى بورخا فاليرو أن الفوز على أودينيزي في الكالتشيو حتميًا للعودة إلى سكة الانتصارات.

وقال فاليرو: "لا بديل عن الفوز أمام أودينيزي لكي نداوي ما حدث لنا معنويًا على الأقل، لذلك سنضغط بقوة منذ بداية المباراة من أجل تحقيق الانتصار".

كما أضاف اللاعب الإسباني: "عندما يغادر إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا مبكرًا، من الطبيعي أن يتعرض لانتقادات، لقد حضرنا جيدًا للبطولة ولكننا خسرنا بالنهاية وعلينا أن نطوي هذه الصفحة خلفنا وأن نعود لسكة الانتصارات".