بوجود هالاند وغياب صلاح.. اليويفا يعلن تشكيل الأسبوع لدوري الأبطال

تعرف على تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء اليوم عن تشكيل الأسبوع لأفضل 11 لاعبًا في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت 4 مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث لعب بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان وليفربول أمام أتلتيكو مدريد في اليوم الأول، بينما استضاف أتالانتا فالنسيا وحل لايبزيج ضيفًا على توتنهام الأربعاء.

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وبعد 4 مباريات مثيرة تألق فيها العديد من اللاعبين، بينما أخفق آخرون ممن عقدت عليهم الآمال لحسم مواجهات الذهاب لأنديتهم، جاء تشكيل الأسبوع.

واعتبر البعض غياب محمد صلاح نجم ليفربول وكذلك ساديو ماني ونيمار عن التشكيل أحد أبرز المفاجآت، حيث لم يتوقع أن يقدم الثلاثي هذا الأداء الهزيل.

وعلى مستوى التشكيل والـ 11 لاعبًا الذين تم اختيارهم، فجاء حارس مرمى نادي لايبزيج جولاسكي كأفضل حارس، بينما تكون خط الدفاع من ظهير أتالانتا هاتيبور الذي سجل هدفين، ولايمر قلب دفاع لايبزيج، وثنائي أتلتيكو مدريد لويس فيليبي ولودي.

في وسط الملعب جاء مسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في شباك ليفربول ساؤول نيجيز بجوار مسجل هدف فالنسيا الوحيد دينيس تشيرتشيف ونجم أتالانتا فرولر.

بينما على مستوى الثلاثي الأمامي جاء ثنائي فريق مدينة بيرجامو إيليسيتش وباسيليتش، خلف المهاجم الذي خطف الأنظار من الجميع إيرلينج هالاند.

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يذكر أن بقية مباريات مرحلة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ستلعب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.