"بوجمينتري" .. الإعلان الرسمي عن موعد عرض وثائقي بوجبا

بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يستعد لإطلاق فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرته.

يستعد الفرنسي بول بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإطلاق الفيلم الوثائقي الخاص به، والذي أنتجته شبكة "أمازون برايم" للبث الرقمي.

بوجبا، الفائز بكأس العالم 218، كان أغلى لاعب في العالم، عندما عاد إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

ويعتبر بوجبا أحد أكثر لاعبي خط الوسط موهبة في جيله، وأكسبته شخصيته الكثير من الإعجاب والسخرية بنفس القدر، حيث كان المشجعون الأصغر سنًا يقلدون احتفالاته الراقصة وقصات شعره، بينما شن النقاد حملات عديدة عليه بسبب طريقته.

ما هو موضوع فيلم بوجبا الوثائقي؟

سيركز الفيلم الوثائقي، الذي أطلق عليه المنتجون اسم "The Pogmentary"، على مسيرة بول بوجبا، حيث من المقرر أن يعرض تألقه على أرض الملعب وحياته خارج الملعب.

جورجيا براون، رئيسة قسم النسخة الأصلية في استديوهات أمازون، أكدت أن الفيلم الوثائقي سيقدم لمحة عن الرجل بعيدًا عن الشهرة، من خلال النظر إلى حياته بعيدًا عن الملعب.

وقالت براون: "بول بوجبا هو أحد أبرز المواهب في عصره، لذلك يسعدنا أن نتعاون معه".

وأضافت: "نعلم جميعًا ما يمكن أن يفعله بوجبا في الملعب، لكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، وهو بلا شك رمز لجيل كامل".

ومن المرجح أن يتطرق الفيلم الوثائقي إلى الوقت الذي خاضه الدولي الفرنسي في يوفنتوس، بالإضافة إلى عودته إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، وانتصاره بكأس العالم 2018.

Official Trailer: #ThePogmentary



Streaming on Prime Video from 17 June 📺 pic.twitter.com/R0jVJTMqd0 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) June 8, 2022

متى سيصدر الفيلم الوثائقي؟

سيكون الفيلم الوثائقي الخاص بالفرنسي بول بوجبا متاحًا للمشاهدة عبر خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي بداية من يوم 17 يونيو 2022.

وتم نشر أخبار عن الفيلم القادم في البداية في أبريل 2021، مما أتاح فترة طويلة للمنتجين لإثارة حماس الجماهير بشأن الوثائقي.

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