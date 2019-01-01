بوجلبان يوضح أخر تطورات أزمة كوليبالي بين الأهلي والنجم الساحلي

النجم الساحلي يحاول حل أزمة اللاعب الإيفواري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف أنيس بوجلبان لاعب وسط الأهلي السابق، عن اقتراب حل أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي بين النادي الأحمر والنجم الساحلي.

وكان كوليبالي قد هرب من الأهلي بعد انضمامه له عام 2017 وحصل النادي على حكم من الفيفا بغرامة على الإيفواري بسبب تصرفه.

وقال بوجلبان في تصريحات تلفزيونية: "سيتم حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لم يتم حلها ولكن هناك انفراجة بين الأهلي والنجم الساحلي".

وأضاف: "من الممكن أن تحل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة بتوصل الطرفين لحل وسط يرضي الجميع وإمكانية مشاركة اللاعب بالمباريات مع النجم".

إقرأ أيضًا - الأهلي المصري يرفض التسوية مع النجم الساحلي بشأن "كوليبالي"

وأكد بوجلبان أنه مكلف من قبل الأهلي والنجم الساحلي بحل أزمة كوليبالي والوصول إلى حل للأزمة خلال الفترة الحالية يرضي جميع الأطراف.

وكان بوجلبان أحد محترفي تونس في الأهلي خلال العصر الذهبي للفريق وقدم مستوى أكثر من رائع تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.