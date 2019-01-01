بوجلبان: أتمنى التوفيق للأهلي أمام النجم الساحلي

بوجلبان يزور معسكر الأهلي في تونس

تواجد التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق في معسكر الفريق المتواجد في الوقت الحالي في تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لخطف الـ3 نقاط أمام النجم الساحلي، في بداية مشواره الإفريقي نحو اللقب التاسع في تاريخه بعد غياب ليس بقصير عن منصات التتويج الإفريقية.

وزار بوجلبان معسكر الأهلي، وقام بالترحيب بهم على رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقدم له الدعم قبل مواجهة "إيتوال" المهمة في الوقت الحالي.

وقال بوجلبان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أتواجد في معسكر الأهلي لزيارتهم في أي مرة يتواجد بها الفريق في تونس من أجل استعادة الذكريات".

وأضاف: "تربطني علاقات جيدة وقوية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبي الفريق"، حيث جمعهم الملعب يومًا ما.

واختتم بوجلبان تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق للأهلي أمام النجم الساحلي التونسي في مباراة الغد".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.