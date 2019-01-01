بوجبا يهدي نجوم فرنسا خواتم مُرصعة بالماس

هدية صغيرة من النجم الفرنسي عقب الفوز بكأس العالم روسيا 2018

قام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، بتقديم هدايا على الطراز الأمريكي لزملائه في المنتخب الفرنسي، تكريماً لهم بعد الفوز بكأس العالم.

فرنسا حققت لقب المونديال الذي أقيم في روسيا الصيف الماضي، حيث كان بوجبا أحد أهم العناصر في الفوز باللقب.

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نجم الديوك انضم لمعسكر فريقه خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للمشاركة في تصفيات يورو 2020.

بوجبا أهدى جميع نجوم فرنسا خواتم مرصعة بالماس للفريق بأكمله خلال التجمع، في لفتة طيبة نشرت حالة إيجابية بمعسكر الفريق.

ومن جانبه قام مصمم تلك الخواتم، بنشر صورة لها حيث ظهرت مصنعة خصيصاً من أجل هذه المناسبة.

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وقال بوجبا عن تلك الهدية:"مجرد شيء رمزي بعد فوز هذا الفريق العظيم بكأس العالم، أعتبرهم مثل عائلتي وهذه هدية صغيرة لهم".

يذكر أن بوجبا شارك في نهائي المونديال أمام كرواتيا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفرنسا بالمواجهة التي انتهت بفوز الديوك 4/2.