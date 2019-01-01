بوجبا يضاعف الغموض بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

رد غير مفهوم

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أصر الفرنسي بول بوجبا على إثارة الجدل حول مستقبله مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مكتفيًا برد غامض على سؤال أحد الصحفيين بخصوص مستقبله مع الشياطين الحمر.

وتحوم الشكوك حول مصير صاحب الـ26 عامًا مع زعيم الإنجليز محليًا، وذلك منذ تصريحاته التي أثارت جدلاً على نطاق واسع، عن رغبته في البحث عن تحد جديد، وسبقها بخطب ود مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان، بالاعتراف جهرًا برغبته في اللعب تحت قيادة زيزو في يوم من الأيام.

هذا بخلاف تحديثات وكيل أعماله مينو رايولا، الذي لا يفوت نصف فرصة، لوضع النادي الإنجليزي في حرج شديد أمام جماهيره، بتلميحات عن إجبار موكله على البقاء في "مسرح الأحلام"، بالإكراه، رغم أن الجميع داخل النادي على علم برغبة اللاعب في الرحيل.

طباعة قميص جريزمان الجديد😍😍

(📽: IG/fcbarcelona) pic.twitter.com/QtuQvP9ICR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2019

وفي خضم الشائعات التي لا تتوقف عن مستقبل لاعب يوفنتوس السابق، حاول أحد الإعلاميين سرقة قنبلة صحفية من اللاعب، بعد فوز فريقه على بيرث جلوري بهدفين نظيفين ضمن استعدادات اليونايتد للموسم الجديد، بسؤال بوجبا عن بوجبا، فأجابه "لا أريد .. لا أريد التحدث".

وفسرت بعض الصحف البريطانية تعليق بوجبا المقتضب على أنها إشارة جديدة لرغبته في ترك "مسرح الأحلام"، على اعتبار أنه إذا كانت لديه النية للبقاء، لاعترف بشكل واضح وصريح، إلا أن مراوغته في الرد، فتحت المجال للتكهن أكثر حول مستقبله.

ورغم ما قاله اللاعب ووكيل أعماله في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه سافر مع رفاقه في الجزء الأحمر من مدينة مانشستر إلى أستراليا، لبدء جولة الاستعداد للموسم الجديد، إلا أنه لم يشارك مع الفريق في مبارياته الودية حتى الآن، وهو ما يعزز شائعات انتقاله المحتمل لريال مدريد، باعتباره من القطع الذهبية المطلوبة في مشروع زيزو الجديد في "سانتياجو بيرنابيو".