بوجبا يشترط زيادة راتبه قبل التجديد لمانشستر يونايتد

لاعب وسط مانشستر يونايتد يضع شروطًا قبل تمديد عقد مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن لاعب المنتخب الفرنسي بول بوجبا كان قد طالب إدارة مانشستر يونايتد بزيادة راتبه من أجل عدم التفكير في الرحيل عن قلعة أولدترافورد هذا الصيف.

ويعيش بوجبا موسمه الثالث في قلعة أولد ترافورد بعد قدومه من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 في صفقة تخطت حاجز الـ 110 مليون يورو، لتصبح وقتها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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وارتبط اسم اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018 بالانتقال إلى ريال مدريد في الآونة الأخيرة، خاصة مع عودة مواطنه زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن بوجبا طالب براتب سنوي يقدر بـ 13.65 مليون جنيه إسترليني، من أجل عدم التفكير في الخروج من النادي صوب الميرنجي أو فريقه القديم يوفنتوس.

يذكر أن عقد بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد ممتد حتى صيف عام 2021.