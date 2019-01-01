بوجبا يسجل رقماً سلبياً بعد 6 سنوات

الطرد الأوروبي الأول للشياطين الحمر منذ 2013..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة خصوصاً في شوطها الثاني أداءاً مخيب للتوقعات من مانشستر يونايتد وخصوصاً نجمه الأول بول بوجبا.

وحقق بوجبا رقماً سلبياً لمانشستر يونايتد، بتعرضه للطرد في الدقيقة 89 للإنذار الثاني.

1 - Paul Pogba is the first Manchester United player to receive a red card in a Champions League knockout stage match since Nani against Real Madrid in the Last 16 second leg in March 2013. Misery. #MUNPSG pic.twitter.com/HtGX7NNglY — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2019

بذلك بات الفرنسي أول لاعب يتلقى البطاقة الحمراء من مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ 6 سنوات.

يذكر أن البطاقة الأخيرة كانت من نصيب البرتغالي لويس ناني ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 لنسخة 2013.