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دوري أبطال أوروبا

بوجبا يسجل رقماً سلبياً بعد 6 سنوات

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الطرد الأوروبي الأول للشياطين الحمر منذ 2013..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت المباراة خصوصاً في شوطها الثاني أداءاً مخيب للتوقعات من مانشستر يونايتد وخصوصاً نجمه الأول بول بوجبا.

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وحقق بوجبا رقماً سلبياً لمانشستر يونايتد، بتعرضه للطرد في الدقيقة 89 للإنذار الثاني.

بذلك بات الفرنسي أول لاعب يتلقى البطاقة الحمراء من مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ 6 سنوات.

يذكر أن البطاقة الأخيرة كانت من نصيب البرتغالي لويس ناني ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 لنسخة 2013.

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