بوجبا يسجل رقماً سلبياً بعد 6 سنوات

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة خصوصاً في شوطها الثاني أداءاً مخيب للتوقعات من مانشستر يونايتد وخصوصاً نجمه الأول بول بوجبا.

وحقق بوجبا رقماً سلبياً لمانشستر يونايتد، بتعرضه للطرد في الدقيقة 89 للإنذار الثاني.

1 - Paul Pogba is the first Manchester United player to receive a red card in a Champions League knockout stage match since Nani against Real Madrid in the Last 16 second leg in March 2013. Misery. #MUNPSG pic.twitter.com/HtGX7NNglY