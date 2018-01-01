بوجبا يحطم رقمين قياسيين بثنائيته في شباك بورنموث

بوجبا يواصل التألق، وبالتالي يواصل تحطيم الأرقام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استمر بول بوجبا في تحطيم الأرقام القياسية خلال مشاركاته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشاير. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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وكان بول بوجبا قد دخل في مشاكل مع المدرب السابق للشياطين الحمر جوزيه مورينيو، مما تسبب في ظهوره بشكل شاحب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ونجح بوجبا في تسجيل هدفين في شوط المباراة الأول من المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد بضيفه بورنموث، والتي تقام على ملعب أولدترافورد.

وبهدفي اليوم، يرفع بوجبا رصيده من الأهداف مع الفريق في بطولة الدوري إلى 6 أهداف، سجل منهم النجم الفرنسي 4 أهداف في آخر 3 مباريات، تلك التي خاضها الفريق تحت إمرة المدرب سولشاير.

وبهذا الرقم، أصبح بوجبا أول لاعب يسجل ثنائيتين متتاليتين مع مانشستر يونايتد منذ واين روني، حيث سجل ثنائية في المباراة السابقة أمام هادرسفيلد تاون، في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق بوجبا رقمًا شخصيًا بأن سجل أول ثنائيتين متتاليتين في تاريخه كلاعب مع الأندية التي مثلها، وذلك بعد 284 مباراة خاضها مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

يذكر أن المدرب أولى جونار سولشاير قد حقق انتصارين مع مانشستر يونايتد خلال المبارتين الماضيتين، وها هو في الطريق نحو انتصار ثالث.