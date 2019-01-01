بوجبا يجدد نداءه بتجديد الثقة في سولشار

بول بوجبا يطالب باستمرار سولشار كمدرب لمانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا مطالبته بتجديد الثقة في مدرب الفريق النرويجي أولي جونار سولشار كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

وكان أولي جونار سولشار قد قدم مستويات جيدة مع الشياطين الحمر منذ توليه مسؤولية قيادتهم في منتصف ديسمبر الماضي، ما جعله يكسب ثقة العديد من رموز النادي على رأسهم السير أليكس فيرجسون.

وفي هذا السياق، جدد بول بوجبا ثقته في مدربه النرويجي، حيث أكد أنه يتمنى من إدارة مانشستر يونايتد تجديد الثقة فيه كمدرب للشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقال بوجبا: "سولشار مدرب رائع، لقد قدم لنا الكثير في هذه الفترة القصيرة التي قضاها معنا، نتمنى أن تطول هذه الفترة وألا تنتهي سريعًا"

وأضاف: "أعتقد أن سولشار هو الأنسب في المرحلة المقبلة، لقد بدأ بالخطوات الأولى بشكل إيجابي، واستكمال هذه الرحلة بقيادته يبدو منطقيًا"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن أولي جونار سولشار قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.