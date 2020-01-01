بوجبا: يجب أن نصبح خاسرين سيئين في مانشستر يونايتد

مقابلة ألمانية حاسمة ليونايتد

طالب نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا لاعبي فريقه بعقلية خاصة في المباريات المقبلة الحاسمة إذا أراد الفريق التحسن والمنافسة.

وعاد بوجبا مؤخراً للمشاركة مع يونايتد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللقاءات في الأسابيع الفائتة.

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وقال اللاعب مع قناة ناديه الرسمية: "يجب أن نتمتع بعقلية خاصة دوماً، لا يمكن أن تخسر أو تتعادل وتكون سعيداً".

وأضاف: "يجب أن نصبح خاسرين سيئين ونريد دوماً الفوز، 1-0 أو 6-5 لا يهم، المهم الفوز".

وأردف الفرنسي: "الفريق مقبل على مباراتين مهمتين، الأبطال ثم سيتي، مباريات حاسمة".

وختم: "يجب أن نحمل عقلية انتصارية دوماً، هذا ما يجب أن يكون عليه هذا النادي ونلعب كما فعلنا مع وست هام بالشوط الثاني".

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وفاز يونايتد على وست هام 3-1 الجولة الماضية بالدوري، ويلعب مع لايبزيج الثلاثاء لحساب الأبطال، ثم مانشستر سيتي بالدوري الجولة القادمة.