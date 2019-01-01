بوجبا يتعرض للإصابة ويغيب عن معسكر دبي

لماذا لم يتواجد بوجبا في معسكر دبي مع مانشستر يونايتد؟

غاب بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، عن معسكر الفريق في دبي قبل مباراة توتنهام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

بوجبا لم يشارك في مباراة ريدينج في الدور الثالث من كأس الاتحاد والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سبب غياب بوجبا عن معسكر الشياطين الحمر يرجع إلى شعور اللاعب ببعض الإنزعاجات منذ مباراة نيوكاسل يونايتد.

وأوضحت أنّ اللاعب يعاني من إصابة طفيفة وفضّل المدرب، أوليه سولشار، منحه راحة ليكون جاهزًا أمام السبيرز.

مثلما يمتلك منتخب الفراعنة @Pharaohs السد العالي عصام الحضري، منتخب النشامي لديه سد وادي العرب عامر شفيع!



بإختياراتكم، أفضل لاعب في اللقاء هو حارس مرمى @JordanFA👏

إليكم أبرز أرقامه أمام أستراليا 👇#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/Ma6Pp1lsRg — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

بوجبا سبق وانتقد التدخل العنيف من شيلفي، لاعب نيوكاسل، عليه في المباراة التي جمعت بين الفريقين في البريميرليج.

وسجل بوجبا 4 أهداف منذ أن تولى سولشار تدريب الشياطين الحمر خلف جوزيه مورينيو.