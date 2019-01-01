بوجبا يتصدر استفتاء صن الإنجليزية على حساب صلاح ومحرز

استفتاء قراء ذا صن أسفر عن هذا!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواجد الفرنسي بول بوجبا، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مُبالغة في قدراتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حسب قراء جريدة ذا صن الإنجليزية.

وأجرت الجريدة استفتاءً يضم 10 لاعبين، ليتواجد متوسط ميدان مانشستر يونايتد في الصدارة، على حساب المصري، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

ويتفوق بوجبا بشكل كبير في الفترة الأخيرة منذ قدوم أولي جونار سولشار لقيادة الشياطين الحمر، رغم البداية السلبية مع مورينيو.

بينما يعاني صلاح من تراجع كبير في الأونة الأخيرة على المستوى التهديفي، بعدما كان هداف وأفضل لاعب في الموسم الماضي بالبريميرليج.

وجاء أكبر عدد من الأصوات لصالح بوجبا بنسبة 22%، مقابل 19% لصلاح، وفي المركز الثالث جاء الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال بنسبة 17%.

"فلفل" 🌶 حقق ومازال يحقق نتائج جيدة مع برشلونة..لكن الكثيرين يعتبرونه مشكل برشلونة الأكبر! فهل هو المُشكل أم الحل؟



تحليل كامل لمسيرة فالفيردي مع برشلونة بطريقة خاصة في #يلاجول هنا 👇



مُلاحظة: @MedoIsc التدخين مُضر بالصحة! 🚫 pic.twitter.com/f6CpdLYFdt — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

فيما تواجد جناح توتنهام، ديلي آلي في المركز الرابع بنسبة 14%، وتواجد الجزائري رياض محرز بنسبة 6% في المركز الخامس، رغم خوضه أول موسم له مع مانشستر سيتي.

وبنسبة 3% تواجد كل من هوجو لوريس، ويلفريد زاها، ييري مينا، راين سيسينيون، وروبرتو فيرمينو.

✨بالتأكيد ليلة خاصة للنسور الخضر بعد الفوز بنسخة تاريخية للبطولة، فهذه تُعد المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج القارة " المباراة لعبت في الدوحة". pic.twitter.com/NFRkme2LZF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

الجدير بالذكر أن صلاح ومحرز يتنافسان على حصد لقب البريميرليج الموسم الجاري، في صراع الصدارة.