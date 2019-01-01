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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا يتصدر استفتاء صن الإنجليزية على حساب صلاح ومحرز

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استفتاء قراء ذا صن أسفر عن هذا!
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تواجد الفرنسي بول بوجبا، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مُبالغة في قدراتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حسب قراء جريدة ذا صن الإنجليزية.

وأجرت الجريدة استفتاءً يضم 10 لاعبين، ليتواجد متوسط ميدان مانشستر يونايتد في الصدارة، على حساب المصري، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

ويتفوق بوجبا بشكل كبير في الفترة الأخيرة منذ قدوم أولي جونار سولشار لقيادة الشياطين الحمر، رغم البداية السلبية مع مورينيو.

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بينما يعاني صلاح من تراجع كبير في الأونة الأخيرة على المستوى التهديفي، بعدما كان هداف وأفضل لاعب في الموسم الماضي بالبريميرليج.

اختيارات المحررين

وجاء أكبر عدد من الأصوات لصالح بوجبا بنسبة 22%، مقابل 19% لصلاح، وفي المركز الثالث جاء الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال بنسبة 17%.

فيما تواجد جناح توتنهام، ديلي آلي في المركز الرابع بنسبة 14%، وتواجد الجزائري رياض محرز بنسبة 6% في المركز الخامس، رغم خوضه أول موسم له مع مانشستر سيتي.

وبنسبة 3% تواجد كل من هوجو لوريس، ويلفريد زاها، ييري مينا، راين سيسينيون، وروبرتو فيرمينو.

الجدير بالذكر أن صلاح ومحرز يتنافسان على حصد لقب البريميرليج الموسم الجاري، في صراع الصدارة.

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