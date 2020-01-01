بوجبا وهالاند .. رايولا يغلق الباب أمام ريال مدريد

ريال مدريد يفشل في التعامل مع رايولا من جديد

أغلق وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا الباب في وجه ريال مدريد فيما يخص ضم الفرنسي بول بوجبا أو النرويجي إرلينج هالاند.

وكان ريال مدريد قد ارتبط بالثنائي منذ الصيف والشتاء الماضي، حيث يقتنع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بإمكانيات كليهما.

وحول ذلك، قال مينو رايولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إن بول بوجبا لن يرحل عن صفوف الشياطين الحمر في الصيف الحالي.

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وأضاف: "سيبقى بول بوجبا في مانشستر يونايتد، إنه جزء رئيسي من مشروع مهم، حتى في السنوات الأخيرة لم يرغب يونايتد أبدًا في الدخول في مفاوضات لرحيله"

وتابع: "إنه ليس من أولئك الذين يثيرون الجدل أو يصنعون المشاكل، خاصة في الأوقات الصعبة، سنهتم بالتجديد بهدوء وبدون ضغوط وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا"

وأردف: "هالاند؟ إنه مكسب مهم لمن حصل عليه وندم كبير لمن لم يحصل عليه بكل تأكيد، إنه بخير في دورتموند هذا ليس وقت الانتقال إلى نادٍ آخر، نحن ندرك جيدًا ما يحدث حاليًا وما يجب أن يتم"

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يذكر أن ريال مدريد على الأرجح لن يقوم بأي تعاقدات كبرى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية حسب تصريحات رئيسه ومديره الفني.