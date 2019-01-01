بوجبا وبيل.. صفقة تبادلية تلوح في الأفق قبل ميركاتو الصيف

ريال مدريد قد يضحي بجاريث بيل من اجل ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

​يأمل النادي الملكي ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بناءً على رغبة المدرب الفرنسي الحالي للفريق، زين الدين زيدان لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

وكان زيدان قد ترك مسؤولية تدريب ريال مدريد مطلع الموسم الجاري ولكن بعد انتكاسات عديدة وتغيير كل من لوبتيجي وسولاري عاد من جديد النجم الفرنسي السابق للنادي الملكي.

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ووفقاً لتقارير إسبانية عديدة فإن نادي ريال مدريد سيقدم مبلغ 52 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سيكون ضمن الصفقة وذلك لتقليل القيمة المادية المحتملة لبوجبا، والتي قد تطالب بها إدارة مانشستر يونايتد.

ويلعب بوجبا حاليًا للشياطين الحمر بعد أن جاء لهم في صيف عام 2016 بمبلغ 89 مليون جنيه استرليني كأغلى لاعب في العالم من قبل يوفنتوس.

أما جاريث بيل فيخوض موسمه السادس مع النادي الملكي، الذي توج معه بدوي أبطال أوروبا ثلاث مرات.