كارفخال يرحب بقدوم بوجبا ونيمار لريال مدريد

لا يؤمن بسهولة إحداث ثورة في النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد داني كارفخال ظهير أيمن ريال مدريد، على ترحيبه بانضمام الثنائي بول بوجبا ونيمار لصفوف النادي الإسباني.

بوجبا ونيمار ارتبطا كثيراً طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالانتقال لريال، ولكن سوق الانتقالات انتهى دون أن يحدث ذلك.

كارفخال تحدث في حوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن رؤيته للموسم الجديد لريال، وتطلعات الفريق مع المدرب زين الدين زيدان.

وقال الإسباني خلال تصريحاته:"من الصعب جداً إحداث ثورة في ريال مدريد، نحن مجموعة جيدة من اللاعبين ولا نريد الرحيل، لعبنا هنا لسنوات طويلة ونطمح للاستمرارية".

وأضاف:"نيمار لاعب رائع جداً ومن أفضل 5 أو 3 لاعبين في العالم، استفسرنا عن مستقبله بالصيف وسألنا بعض البرازيليين، هو نفسه لم يعلم أي شيء عن مستقبله".

وتابع:"بالتأكيد نرحب بقدوم لاعب مثل نيمار للفريق وكذلك بول بوجبا".

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وأما عن البداية السيئة للموسم:"الوقت مبكر جداً للحكم الآن، لعبنا بشكل جيد أمام بلد الوليد وسددنا 23 كرة، ضد فياريال أيضاً الأمور لم تكن سهلة ولكن نسعى دائماً للتحسن".

يذكر أن ريال يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني بخمس نقاط، بعد مرور 3 جولات على البطولة.