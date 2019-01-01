بوجبا: منحتي قميصي لمشجع عنصري

طريقة مبتكرة من بوجبا لمحاربة العنصرية

كشف بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، منحه قميصه لمشجع أطلق عليه صيحات القرود وذلك حينما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

إيطاليا تواجه العديد من الحملات العنصرية ضد اللاعبين أبرز كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ومهاجم يوفنتوس، مويس كين.

وقال بوجبا في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "تعرضت للكثير من الانتقادات العنصرية، وحينما أرى الأمر يحدث للاعبين آخرين أشعر بهم ومعاناتهم".

وتابع: "الأمر محزن حقيقًة. حينما كنت في يوفنتوس وأثناء مباراة ضد فيورنتينا أحد المشجعين أطلق صيحات تشبه صوت القرود مع كل مرة ألمس الكرة، ذهبت له وقلت "لماذا؟" ثم منحته قميصي بنهاية المباراة".

صاحب الـ26 عامًا أكد أن هذا التصرف جعل المشجع يصفق له وكان وسيلة جيدة للقضاء على العنصرية.

الجميع يريد دي ليخت.. وصاحب الـ19 عامًا لم يحسم قراره حتى الآن ⭕️



(🎨: @omomani) pic.twitter.com/ibo7tIvw75 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وأردف: "العنصرية بالنسبة لي هي لغة الجهل ومن الصعب تغييرها لكون الأمر موجود منذ سنوات ولن تستطيع بسهولة تغيير طباع البشر".

واختتم: "امتلك أصدقاءً من الصين ووكيل أعمال إيطالي ومحامي برازيلي وزوجتي من بوليفيا وأنا فرنسي من أصول غينية. علينا أن نعرف أهمية التعايش وقبول اختلاف الآراء".

جدير بالذكر أن هناك حملات كثيرة لمناهضة العنصرية في أوروبا وبالتحديد في إيطاليا.