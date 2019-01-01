جيجز لمانشستر يونايتد: اركلوا بوجبا وعاملوه بقسوة مثل رونالدو

الويلزي اعتاد على مشاهدة ذلك في تدريبات مانشستر يونايتد

طالب ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، ناديه السابق بالتعامل بقسوة مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

نجم وسط الشياطين تسبب في حالة كبيرة من الجدل هذا الصيف، بعد تصريحاته بالرغبة الواضحة في الرحيل عن الفريق.

فرص اللاعب في مغادرة يونايتد أصبحت صعبة الآن، نظراً لإغلاق السوق الإنجليزي وصعوبة تعويضه بلاعب بديل.

جيجز قال عن رأيه في موقف بوجبا:"يجب عليهم ركله ومعاملته بقسوة في التدريبات، ولكن هذا لا يحدث الآن في كرة القدم".

وأضاف:"اللعبة افتقدت لهذه الروح الآن، لا يمكنك معاملة كل اللاعبين بتلك الطريقة، لكنها كانت السبب في مستوى كريستيانو رونالدو".

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وتابع:"بول سكولز كان يركله في كل مرة يحتفظ فيها بالكرة أكثر من اللازم، وأخبره بأنه لا يستطيع مراوغة الجميع وتجاهل زملائه".

واستكمل:"فينسنت كومباني من هذه النوعية، بعد انتهاء الدوري خرج في تصريحات صحفية، ليؤكد أنه اعتاد على ذلك في مانشستر سيتي".

وفي نهاية حديثه تمنى الويلزي أن يتمكن المدرب أولي جونار سولشار من السيطرة على جميع اللاعبين، وإعادة مانشستر للطريق الصحيح هذا الموسم.