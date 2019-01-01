بوجبا ردًا على الانتقادات: ميسي ورونالدو الاستثناء وليس القاعدة

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يدافع نفسه ضد الانتقادات ويؤكد أن لغة الأرقام غيرت الكثير في كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن نفسه بعد الانتقادات اللاذعة التي نالت منه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوجبا وأكد خلالها أن الأرقام أصبحت هي الطاغية في تقييم اللاعبين، وذكر خلالها أن الأرقام ليست كل شيء.

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وقال بوجبا: “كرة القدم تغيرت كثير، نجومًا كبارًا وأساطير مثل فيجو وتوتي وغيرهم كلهم كانوا أبطالًا، والأفضل في العالم، لكن الكثيرون منهم ربما لم يسجلون 20 هدفًا في الموسم الواحد".

وأضاف: "في الوقت الحالي الأرقام والبيانات والإحصائيات بدأت تطغى على حكم الجميع، كأنها هي المعيار الوحيد من أجل تقييم اللاعبين".

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وأكمل: "الأرقام هامة في بعض الجوانب، فهي جزء من تطور كرة القدم، لكن الجميع ينسى فورًا كم من الصعب تسجيل ذلك العدد من الأهداف في الموسم الواحد، وميسي ورونالدو هما الاستثناء وليس القاعدة".

جدير بالذكر أن ظهور بوجبا في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي تسبب في موجة من الانتقادات التي تم توجيهها للنجم الفرنسي مؤخرًا.