بوجبا: لم نحترم جماهير مانشستر يونايتد!

لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا يعتذر للجماهير بعد الخسارة برباعية أمام إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد إن نجوم الفريق لم يحترموا اسم النادي أو جماهيره، وذلك عقب الخسارة أمام إيفرتون برباعية دون رد في المباراة التي استضافها عُقر دار الأخير في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من البريميرليج.

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اللاعب الدولي الفرنسي صرح لشبكة سكاي سبورتس وقال: "طريقة لعبي أنا وبقية أفراد الفريق افتقدت للاحترام، لم يكن من المفترض أن نخسر المباراة بهذا الشكل لأننا نسعى لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى وضمان التأهل لدوري الأبطال، العقلية التي ظهرنا بها في الملعب افتقدت إلى احترام الجميع من الزملاء والجهاز الفني وجمهور الفريق، من الممكن الخسارة ولكن علينا أن نقدم مستوى يليق بنا".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق حديثه وقال: "الطريقة المثلى للاعتذار هي تقديم أفضل ما لدينا في المباريات المقبلة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لاستقبال جاره اللدود مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء المقبل.