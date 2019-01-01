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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا: لعبنا وكأننا متقدمين بهدف أو هدفين أمام بيرنلي

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هل يسقط الشياطين الحمر بعد التعادل الأول مع سولشار؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا، على ضرورة الاستفادة من الأخطاء من مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي اليوم.

وفشل يونايتد في مواصلة سلسلة الانتصارات ونجح في العودة من بعيد وتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين.

وعلق بوجبا على النتيجة: "علينا أن نتعلم من أخطاءنا وأن نخض المباراة المقبلة بشكل مختلف".

وواصل: "مثلما قال المدرب، علينا أن نبدأ بشكل قوي وسريع، لأن هذا ما فعلوه في الشوط الأول، لقد لعبنا وكأننا فائزين بهدف أو بهدفين، وهذا كان خاطئ".

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وأردف: "العودة في النتيجة كانت إيجابية، والنتيجة محبطة، ردة الفعل جيدة، لكننا لم نخسر، أهدرنا نقطتين وكان باستطاعتنا الفوز".

وابتعد مانشستر يونايتد عن صراع المركز الرابع قليلأً بعد فوز أرسنال وانفراده بالمركز الخامس.

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