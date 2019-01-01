بوجبا: سولشار منحنا الثقة التي خسرناها من قبل

بول بوجبا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد يشيد بمديره الفني أولي جونر سولشار ويؤكد أنه يمنح الفريق ثقة كبيرة للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد بالمدرب أولي جونر سولشار المدير الفني للفريق وبما يمنحه لزملائه من ثقة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوجبا وأكد خلالها أن سولشار يقدر اللاعبين بشكل جيد ويمنحهم ما افتقدوه في الفترة السابقة.

رسمياً | مانشستر يونايتد يعلن تعيين سولشار بشكل دائمhttps://t.co/Bu0prcMBYk — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وقال بوجبا: "لقد منحنا سولشار الحرية التي نريدها في لعب كرة القدم من جديد، وهي الحرية التي قد نكون خسرناها من قبل".

وأضاف: "لقد أثر سولشار علينا بشكل جيد للغاية، والنتائج كانت واضحة، الآن لدينا مدرب يقوم بمنحنا الثقة ويعرف قدرنا".

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وأكمل: "الآن بعد العودة من التوقف الدولي علينا أن نعود لأفضل ما لدينا، فالنتائج الأخيرة لم تكن الأفضل بالنسبة لنا، لا نزال في دوري أبطال أوروبا ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد".

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد كانت قد أعلنت عن تعيين أولي جونر سولشار كمدير فني بشكل نهائي لما بعد الموسم الجاري.