ريال مدريد يسمح لسيبايوس بالانتقال لأرسنال

إعارة بدون أحقية الشراء

اقترب لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، من الرحيل عن صفوف ريال مدريد والانتقال لأرسنال هذا الصيف.

أرسنال يبحث عن لاعب بديل لنجمه الويلزي آرون رامسي هذا الصيف، ويعتبر استعارة سيبايوس هو الخيار الأمثل للميزانية المحدودة للنادي.

وفقاً لصحيفة "as" الإسبانية فإن الصفقة تبدو في مراحلها الأخيرة، بعد اتفاق أرسنال على ضم اللاعب لموسم واحد.

ومن المقرر عدم وجود أي بند يتيح لأرسنال أحقية شراء اللاعب بعد الإعارة، لعدم رغبة ريال في بيعه بالوقت الحالي.

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ويأتي ذلك رغم خروج صاحب الـ22 عاماً من حسابات المدرب زين الدين زيدان، ووضعه ضمن قائمة مكونة من 5 لاعبين سيتم إبعادهم عن قائمة الفريق قبل بداية الموسم.

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ويواجه المدفعجي منافسة شرسة من الغريم اللندني توتنهام على الصفقة، لكنه يبقى الأقرب لحسمها حتى الآن.