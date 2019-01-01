سولاري: قدوم بوجبا يمثل خطراً كبيراً على ثلاثي ريال مدريد

أحدهم ربما يجلس على دكة البدلاء الموسم القادم

يرى سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد، أنه من المنطقي رغبة النادي الإسباني في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ريال ارتبط كثيراً خلال سوق الانتقالات الحالي، بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي، الذي أبدى رغبته الواضحة في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

سولاري يؤمن بضرورة قيام ريال بجلب أفضل المواهب على مستوى العالم، لكن يعتقد أن المنافسة ربما تمثل مشكلة للفريق.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"هنا السؤال يتم توجيهه لي كمدرب، الأمر مجرد تكهنات حتى الآن والقرار يعود للأطراف المتداخلة في الموقف".

وأضاف:"بوجبا أو أي لاعب مثله يمثل إضافة كبيرة لريال مدريد، وستكون منافسة حقيقية في خط وسط الفريق".

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وتابع:"لوكا مودريتش وكاسميرو وتوني كروس، أثبتوا قدرتهم على قيادة ريال بأعلى المستويات في قمة عطائهم، ولكنهم يتقدمون في السن الآن".

واستكمل:"من الطبيعي أن يحاول ريال ضم بوجبا، ولكن ذلك قد يدفع بأي من هؤلاء النجوم للانتظار على دكة البدلاء".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رفض يونايتد التخلي عن بوجبا بما يقل عن 150 مليون جنيه إسترليني.