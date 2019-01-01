بوجبا: خبرة الفوز بكأس العالم تمنحنا المزيد من القوة

لاعب وسط منتخب فرنسا سعيد بالفوز على أيسلندا في تصفيات اليورو

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا أن الأداء الذي يقدمه منتخب الديوك حاليًا تعود إلى خبرة الفوز بكأس العالم روسيا 2018.

وفاز منتخب فرنسا في أول جولتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، آخرهم الفوز على أيسلندا برباعية مقابل لا شيء.

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بعد المباراة تحدث بوجبا لمجلة ليكيب الفرنسية وقال: "الأمور جيدة من حيث الأداء والنتائج، حققنا الفوز بشكل رائع ومستوى ممتاز أيضًا".

كما أضاف لاعب وسط مانشستر يونايتد: "أعتقد أن مستوى الأداء لدينا قد تطور بعد الفوز بكأس العالم، نستعد لهذه المباريات بأن نسجل مبكرًا ونواصل الضغط".

يذكر أن منتخب فرنسا كان قد احتل وصافة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، الذي أقيم في فرنسا، قبل عامين من التتويج بكأس العالم في روسيا 2018.

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