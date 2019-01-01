بوجبا: أرادنا الفوز سريعًا بعد الهزيمة من تركيا

تعرف على تصريحات بوجبا وتوفان بعد الفوز على أندورا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد بول بوجبا، لاعب منتخب فرنسا، أهمية الفوز على أندورا بعد الهزيمة أمام تركيا لكون الديوك عادوا لصدارة المجموعة، فيما عبّر فلوران توفان عن سعادته بهدف الدولي الأول.

فرنسا انتصرت على أندورا برباعية نظيفة لتعود إلى صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "الفوز على أندورا جاء ردًا على الهزيمة أمام تركيا ومحاولة تصحيح الأمور بصورة سريعة، لقد قدمنا مباراة رائعة وعلينا الاستمرار".

وتابع: "من الجيد العودة إلى صدارة المجموعة، ومباريات مثل هذه دائمًا تكون صعبة ويجب الاستعداد الذهني لها بصورة جيدة واحترام المنافس".

كيليان مبابي يصل إلى الهدف رقم 💯 في مسيرته حتى الآن بعد 180 مباراة فقط :

🇫🇷 أحرز 27 هدفًا مع نادي موناكو

🇫🇷 أحرز 60 هدفًا مع نادي باريس

🇫🇷 أحرز 13 هدفًا مع فرنسا.



اللي يسويه مبابي في كرة القدم مستحيل على لاعب في عمره! pic.twitter.com/VxyK03cdZS

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

من جانبه، علّق توفان على المباراة بقوله: "لقد كانت ليلة رائعة للجميع ولي على المستوى الشخصي بتحقيق حلمي وتسجيل أول أهدافي الدولية".

وأردف: "الآن أستطيع الاستمتاع بعطلتي، الهدف الأول دائمًا هام للغاية لأنّه يساعد على بناء الثقة التي احتاج لها".

واختتم: "كيليان مبابي لاعب رائع، هو من صنع لي الهدف وأود أن أشكره وكذلك باقي اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ فرنسا وصلت إلى نهائي أمم أوروبا في 2016 تحت قيادة ديشان وخسرت المباراة النهائية أمام البرتغال.