تويتر يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة العنصرية

بعد الهجوم العنصري ضد بول بوجبا وتامي أبراهام

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتخاذه العديد من الإجراءات الصارمة، ضد أزمات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة.

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، كان من أبرز اللاعبين الذين تعرضوا لهجوم عنصري حاد على تويتر هذا الموسم.

وينضم له أيضاً تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، بعدما أهدر ركلة ترجيحية في مواجهة البلوز ضد ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، ليمنح الفوز لصالح الريدز.

تويتر نشر بياناً يرد فيه على الاتهامات بعدم مقاومة الإساءات المستمرة ضد نجوم الكرة، ولكن الموقع الشهير أكد معاقبة أكثر من 700 مستخدم خلال الشهر الماضي.

وقال الموقع في بيانه:"نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الجهات المختصة بأندية كرة القدم، من أجل مقاومة التنمر الإلكتروني والعنصرية ضد اللاعبين".

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وأضاف:"في الفترة الأخيرة قمنا بقيادة تلك الحملة عن طريق فرض عقوبات صارمة ضد أي حساب مسيء أو ينشر الكراهية".

وتابع:"خلال أسبوعين فقط عاقبنا ما يزيد عن 700 مستخدمًا، بسبب قضايا متعلقة بالعنصرية في كرة القدم الإنجليزية".

وفي نهاية البيان شدد الموقع المعروف بمواصلة خطواته الحالية، من أجل الحد بشكل نهائي من تلك الأزمة التي تفاقمت بشكل واضح هذا العام.