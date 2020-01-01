بوجبا يرد على مزاعم الاعتزال الدولي بسبب تصريحات ماكرون
رد متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا على الشائعات التي قيلت بخصوص اعتزاله اللعب مع المنتخب الفرنسي رداً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص واقعة مقتل معلم بأحد المدن الفرنسية.
وانتشرت تقارير تشير إلى اتخاذ بوجبا قراراً بعدم اللعب مجدداً مع الديوك الفرنسية بسبب ما قاله رئيس البلاد في أعقاب حادثة قتل المدرس صامويل باتي على يد متطرفين.
ونشر بوجبا عبر حسابه على إنستجرام صورة لأحد تلك التقارير من جريدة "صن" وكتب عليها: "أخبار كاذبة"، وأضاف اللاعب أنه ضد كل أنواع الإرهاب والتمييز، وسيقوم برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.
So The Sun did it again... absolutely 100% unfounded news about me are going around, stating things I have never said or thought. I am appalled, angry, shocked and frustrated some “media” sources use me to make total fake headlines in the sensible subject of French current events and adding the French National Team to the pot. I am against any and all forms of terror and violence. Unfortunately, some press people don’t act responsibly when writing the news, abusing their press freedom, not verifying if what they write/reproduce is true, creating a gossip chain without caring it affects people’s lives and my life. I am taking legal action against the publishers and spreaders of these 100% Fake News. In a quick shout out to The Sun, who normally could not care less: some of you guys probably went to school and will remember how your teacher said to always check your sources, don’t write without making sure. But hey, seems you did it again and in a very serious topic this time, shame on you! #fakenews #AllezLesBleus @emmanuelmacron @equipedefrance
الحادثة الأليمة الخاصة بمقتل المعلم وما تلى الأمر من تصريحات لماكرون أثارت عاصفة من الجدل حول العالم، وليس فقط في الأوساط الفرنسية.
اللاعب شارك مع منتخب بلاده في 72 مباراة وسجل 10 أهداف بالقميص الأزرق الشهير، وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي أمم أوروبا 2016، والفائز بمونديال 2018.
وابتعد بوجبا عن التشكيل الرئيسي لفريقه في الأسابيع الماضية، الأمر الذي لم يعطه مدرب الفريق أولي جونار سولشاير اهتماماً كبيراً، المزيد من هنا.
ويلعب مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل أمام لايبزيج لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد سابق فوزه على بي إس جي باللقاء الأول.