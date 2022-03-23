بوجبا: أضايق مبابي بشأن مستقبله وإجابته لا تتغير!

أثار الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل بشأن مستقبل مواطنه كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، كما هو الحال تمامًا بالنسبة إلى بوجبا مع مانشستر يونايتد، ولم يعلن أي منهما بعد القرار النهائي بشأن مستقبله.

بوجبا أجرى مقابلة مع برنامج "Tout le Sport" في التلفزيون الفرنسي، تحدث خلالها عن الوضع المشترك الذي يمر به مع مبابي.

وقال بوجبا عن مستقبل مبابي: "من المحتمل أن يقرر كيليان قبلي، إذا لم يفعل بالفعل الآن".

وأضاف: "صحيح أننا أحرار، لكننا نضايق بعضنا البعض قليلًا عند الحديث عن المستقبل".

وتابع: "أقول له، كيف حالك؟ إلى أن ستنتقل وماذا ستفعل؟ لكنه لا يرد، لا يوجد إجابة أبدًا، نحن فقط نضايق بعضنا".

واختتم بوجبا ضاحكًا: "من الممكن أن يقرر كيليان قبلي، إذا لم يكن قد اتخذ بالفعل قراره، لا أعلم، عليك أن تسأله".

يذكر أن مبابي يعد مصدر اهتمام كبير لنادي ريال مدريد الإسباني، وتشير التقارير إلى أن النادي الملكي توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب للانتقال بالمجان في الموسم المقبل.

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