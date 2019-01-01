بوجبا: أغيظ نجوم باريس سان جيرمان بمباراة دوري الأبطال

بول بوجبا نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا يؤكد أنه يتبادل النكات مع مواطنيه من لاعبي باريس سان جيرمان حول مواجهتهم بمانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول بوجبا نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يتحدث مع زملائه في منتخب فرنسا حول مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في مؤتمر صحفي تحدث فيه اللاعب وأكد أن كل تلك الأحاديث تدور في نطاق الاحترام المتبادل بينه وبين نجوم الفريق الباريسي.

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وقال بوجبا: “بكل تأكيد تحدثنا عن مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، نحن عادة نتحدث عن المباريات التي نلعبها وتلك كانت مباراة هامة للغاية".

وأضاف: "لقد خضت تلك المباراة أمام أصدقائي، ونتحدث عنها، وأمازحهم بعض الأوقات حول النتيجة لكن كل ذلك يحدث في حدود الاحترام المتبادل".

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وأكمل: "لا يضحكوا بكل تأكيد على النتيجة، لقد كانت سيئة بالنسبة لهم، لكنها لم تكن نهاية المطاف، لا يزال لديهم مباريات آخرى هذا الموسم، وتركوا تلك المباراة خلف ظهورهم".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد قلب تقدم باريس سان جيرمان في أولد ترافورد بهدفين نظيفين لفوز وصعود في بارك دي برينس عندما فاز بثلاثة أهداف لهدف ووصل لدور الـ 8 حيث سيواجه برشلونة.