بوتي: أرتيتا حل العديد من المشاكل الغبية في أرسنال

إيمانويل بوتي نجم أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل يشيد بعمل الإسباني ميكيل أرتيتا في صفوف المدفعجية.

أعرب إيمانويل بوتي نجم فريق أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل عن إعجابه الكبير بالعمل الذي يقوم به المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في قيادة المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية له أكد خلالها أن قدوم أرتيتا ساهم في حل العديد من المشاكل السخيفة والغبية في أرسنال على حد تعبيره.

وقال بوتي: "عندما تولى ميكيل أرتيتا تدريب أرسنال كان الفريق مريضًا، داخل الملعب وفي غرف الملابس، لقد كانوا يفتقدوا للشكل ويسيرون بشكل معمي نحو المجهول ويعانون من ضعف واضح".

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وأضاف: "بعد ذلك بعدة أسابيع بعدما جاء أرتيتا رأينا الأمور تختلف على عدة مستويات منها الحماس والجماعية ومعدل العمل بالكرة، العقلية اختلفت وبعض اللاعبين يعودون لأفضل ما لديهم مثل جرانيت جاكا".

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وأكمل: "كذلك مسعود أوزيل ظهر بشكل أفضل في عدة مناسبات وأنا سعيد للغاية بما رأيته منه مؤخرًا هو ولوكاس توريرا، يبدو أن الجميع يتلقى رسالة واضحة من أرتيتا أنه يريد الإلتزام من الكل داخل وخارج الملعب".

وأنهى تصريحاته: "الفريق ربما لا يحقق الكثير من الانتصارات لكنه كذلك لا يتعرض للهزيمة، أرسنال الآن في حاجة للمزيد من الأهداف لو أرادوا تحقيق الفوز وهي مشكلة كبيرة، لكن أرتيتا نجح في علاج مشاكل أخرى من قبل مثل تلقي أهدافًا سخيفة وغبية".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة ويفصله عن المربع الذهبي عشر نقاط.