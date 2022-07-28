"بوتين بوتين" .. ظهور الرئيس الروسي يشعل دوري أبطال أوروبا!

شهدت مباراة فنربخشه التركي ضد دينامو كييف الأوكراني في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، أحداثًا مؤسفة كان بطلها جمهور الفريق التركي.
المباراة التي أقيمت على ملعب شكري سراج أوغلو، معقل فنربخشه، شهدت حضورًا كثيفًا من جانب جماهير أصحاب الأرض، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.
الجماهير التركية قررت استفزاز لاعبي دينامو كييف أكثر من مرة، خاصة بعد حصول أحد لاعبي فنربخشه على بطاقة حمراء، ثم تقدم الفريق الأوكراني بالهدف الأول، في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
ماذا حدث؟
الدقيقة 57 من اللقاء شهدت بداية الأحداث، عندما سجل فيتالي بويالسكي هدف التقدم لصالح الفريق الأوكراني.
اللاعب الأوكراني احتفل بشكل مبالغ فيه، استفز به جماهير فنربخشه، والتي ردت بهتاف جماعي باسم فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.
وبينما استمرت الهتافات لعدة دقائق، رد بعض المشجعين على ما حدث وقدموا الدعم لأوكرانيا.
وعقب المباراة انتهت بفوز الفريق الأوكراني بنتيجة 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من تصفيات دوري الأبطال، رفض ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف حضور المؤتمر الصحفي، بسبب الهتافات المؤيدة للرئيس الروسي.
Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in golünü atan Buyalski’nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 27, 2022
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وانتشرت هتافات جماهير فنربخشه بشكل هائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستهجان بسبب الاستخفاف بحالة الحرب التي تعيشها أوكرانيا منذ عدة أشهر بسبب قرار بوتين بغزوها.
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