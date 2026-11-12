الطريق ممهد لبوتشيتينو .. مانشستر يونايتد يقرر إقالة كاريك

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مايكل كاريك لم يعد مدرباً لمانشستر يونايتد، حسبما ذكر فابريزيو رومانو صباح يوم الخميس. فقد تمت إقالة صاحب الـ45 عاماً بعد بداية مخيّبة للآمال في الموسم، وأكده النادي في بيان رسمي بعد ذلك بدقائق قليلة.

منذ بعض الوقت، بدت إقالة كاريك أمراً مرجّحاً. ويبدو الآن أن ماوريسيو بوتشيتينو في طريقه لخلافته وإعادة مانشستر يونايتد إلى المسار الصحيح.

يملك كاريك عقداً دائماً في أولد ترافورد منذ بداية هذا الموسم. وبصفته مدرباً مؤقتاً في الموسم الماضي، قاد النادي إلى مركز ثالث مُبهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن في هذا الموسم، عانى مانشستر يونايتد بشدة. ولم يُظهر أي تحسّن في الأسابيع الأخيرة.

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يحتل العملاق الإنجليزي المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أسفل منطقة الهبوط، والمركز السابع عشر من أصل 36 في دوري أبطال أوروبا.

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حتى الآن، لم يؤكد مانشستر يونايتد الخبر. الشياطين الحمر كان لديهم اتفاق شخصي مع بوتشيتينو منذ بعض الوقت.

ويرتبط الأرجنتيني بعقد مع الاتحاد الأمريكي حتى منتصف عام 2030، لكن لديه شرطاً جزائياً يبلغ نحو 9 ملايين يورو.

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وبوجود هذا الشرط الجزائي، يُتوقع أن يُتمّ مانشستر يونايتد الصفقة بسرعة كبيرة. وقد يخوض بوتشيتينو أولى مبارياته مدرباً للنادي أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في 22 نوفمبر.

بإمكان كاريك الآن البحث عن تحدٍّ جديد. فقد سبق له تدريب ميدلسبره في الدرجة الثانية الإنجليزية.