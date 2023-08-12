بوتشيتينو : كفاكم "دراما" السعودية تقدم خدمة كبيرة لكرة القدم

إشادة من المدرب الأرجنتيني بالطفرة السعودية

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يؤمن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، أن الطفرة التي يعيشها دوري روشن السعودي خلال هذا الصيف، ستكون مفيدة بشكل كبير بالنسبة لكرة القدم.

الدوري السعودي نجح في استقطاب العديد من النجوم الكبار هذا الصيف، وعلى رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز، فابينيو، كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة لكريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر في يناير الماضي.

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وقال بوتشيتينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول:"أعتقد أن دخول السعودية في سوق الانتقالات بهذه الطريقة سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على كرة القدم واللاعبين والمدربين كذلك".

وأضاف:"من الطبيعي أن يسعى الجميع للتطور في هذه اللعبة، البعض يحاول خلق دراما من ما يحدث عندما يتعلق الأمر بالأموال، ولكنها كرة القدم وعلينا الاستمتاع، وعلينا حماية مواهب اللاعبين وخلق التوازن بين نشاطهم في الملعب وحياتهم على الشواطىء وبالأماكن الأخرى".

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وكان تشيلسي قد تخلى عن كاليدو كوليبالي لصالح الهلال السعودي هذا الصيف، ونجولو كانتي للاتحاد وكذلك إدوارد ميندي للأهلي.

يذكر أن البلوز يبدأون مشوارهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، غدًا، الأحد، بمواجهة ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

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