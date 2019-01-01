بوتشيتينو ينفي حديث كين للاعبين بين شوطي مباراة أياكس

لوريس هو من يقوم بتلك الأشياء كالعادة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر التقارير التي أشاعت أن هاري كين مهاجم الفريق تولى الحديث بين شوطي مباراة أياكس في إياب نص نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي:"لقد فاجأتني تلك الأحاديث، استمعوا إلى (كيران) تريبيير، لم يقل أن هاري كان يتحدث، لم يكن حديثاً للفريق".

وأضاف:"لقد كان هناك مثله مثل دافينسون سانشيز أو أي لاعب آخر، لقد تحدث تريبيير عن حضور كين، هاري كان هناك وترجم ثقته وعاطفته للجميع".

وأوضح:"ولكن للأمانة أنا كنت أتحدث، لم تكن لحظة صالحة للكثير من الأحاديث، وفي النهاية من قام برفع حماستهم هنا وفي الملعب كان القائد هوجو لوريس".

وتابع:"أتذكر كلمات هوجو لوريس الأخيرة أثناء مغادرتي لغرفة الملابس، لقد قال أننا قريبين وبحاجة لتسجيل هدف إضافي، لا تستلموا وحاولوا لأن اللحظة التي سنسجل بها سنتأهل من خلالها".

يذكر أن توتنهام قلب تأخره بهدف نظيف في ملعبه ثم بهدفين في الإياب إلى فوز (3-2) ليتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال.