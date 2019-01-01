بوتشيتينو ينتقد الفيديو ويحمل أخبار سيئة بشأن كين

المدرب الأرجنتيني يبرئ ديلف من إصابة كين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام تقنية الفيديو عقب الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو لـbeIN Sports:"أعتقد أنها كانت ليلة مثيرة من ليالي دوري الأبطال على ملعبنا. الفريق قدم أداء رائعاً ضد الفريق المرشح للفوز بالدوري الإنجليزي، من الجيد لنا أن نفوز عليه في دوري الأبطال".

وأضاف:"مباراة العودة ستكون صعبة، ومانشستر سيتي لا يزال المرشح للتأهل".

وأوضح:"تقنية الفيديو أثبتت أنها بحاجة لبعض التصحيح، ولكن أعتقد أنها كانت وضعية تستوجب المراجعة، اليوم كان هذا نموذجاً واضحاً أنه بدلاً من مساعدتها على حل المشكلة تسبب مشاكل أخرى، ولكن نحترم قرارات الحكم حتى وإن أخطأ، ولكن علينا العمل كثيراً لتطوير تلك التقنية".

وتابع:"إصابة هاري كين حدث حزين بالنسبة لنا، أعتقد أن علينا الانتظار لنرى ما سيحدث، سنفتقده ربما لنهاية الموسم. لم تكن هناك أي نوايا سيئة بين فابيان ديلف وكين، لم يكن هناك أي تعمد للإيذاء في هذا التدخل".

يذكر أن سيتي نال ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 13 أهدرها سيرجيو أجويرو حيث تصدى لها هوجو لوريس.