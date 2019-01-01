بوتشيتينو ينتظر معرفة مصير كين خلال أسبوع

المدرب الأرجنتيني يتمسك بالأمل حتى النهاية

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه سيعرف مصير المهاجم الإنجليزي هاري كين بشكل نهائي الأسبوع القادم.

كين تعرض للإصابة خلال فوز توتنهام على مانشستر سيتي 1/0، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

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توتنهام أصدر بياناً رسمياً ليؤكد فيه معاناة كين من كسر في الكاحل، مما يجعله مهدداً بالغياب حتى نهاية الموسم.

بوتشيتينو قال عن موقف لاعبه:"سنرى ما سيحدث، هنا خمسة أسابيع علينا تقييم الوضع خلالهم، الأمور ستكون صعبة بكل تأكيد".

وأضاف:"يبدو أنها نفس الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر يونايتد في يناير الماضي، ولكن كل شيء سيتحدد خلال أسبوع".

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وتابع:"سنقوم بعرضه على متخصص للحصول على إجابة حاسمة، سواء بانتهاء موسمه أو إمكانية عودته للفريق مرة أخرى".

تصريحات الأرجنتيني تأتي بالتزامن مع بيان توتنهام، في تأكيد لغياب كين عن المواجهتين القادمتين أمام هيديرسفيلد تاون بالدوري وإياب ربع نهائي الأبطال أمام سيتي.

ويطمح النادي الإنجليزي في تمكن كين من العودة أسرع من المتوقع، للحاق بالأسابيع الأخيرة من الموسم، في ظل منافسة الفريق على الأربع الكبار بالدوري الإنجليزي، مع إمكانية استمراره بالأبطال.