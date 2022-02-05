بوتشيتينو يُلمح إلى موقف نيمار وراموس من اللحاق بمباراة ريال مدريد

ناقش مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسو بوتشيتينو، وضع الثنائي سيرخيو راموس ونيمار قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

بي آس جي يستعد لمواجهة أمام ليل في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع، ثم يواجه رين الأسبوع المقبل قبل استقبال ريال مدريد بملعب حديقة الأمراء.

ولا يزال وضع راموس ونيمار ضبابيًا، ومن المجهول إذا ما كانا من الممكن أن يلحقا بقمة ريال مدريد أم لا في ظل الإصابة.

ماذا قال بوتشيتينو عن إصابة نيمار وراموس؟

عند سؤاله في هذا الصدد، أجاب بوتشيتينو حول راموس "عَمل سيرخيو في صالة الألعاب الرياضية وسيستأنف العمل والجري الأسبوع المقبل".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني "نيمار تلقى العلاج اليوم، وسيعمل في صالة الألعاب الرياضية باليومين المقبلين، ثم يستأنف العمل جزئيًا مع زملائه".

ويتضح من كلام بوتشيتينو أن فرص نيمار كبيرة في اللحاق بمباراة ريال مدريد على عكس راموس، الذي يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي.

متى يعود راموس إلى الملاعب؟

وكانت الصحف الفرنسية قد تحدثت عن أن إصابة راموس الجديدة هي نفسها ما داهمته العام الماضي مع ريال مدريد بنهاية الموسم ولكن بالقدم اليمنى هذه المرة.

لذلك فالمتوقع أن غيابه قد يصل إلى شهرين في أسوأ الأحوال، مما يجعل مشاركته حتى في مباراة الإياب أمام ريال، بمارس، محل شكوك.

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